جدول نوات الإسكندرية حتى نهاية الشتاء.. «اعرف ها تمطر إمتى»

مع بداية اقتراب فصل الشتاء ونهاية النصف الثاني من فصل الخريف، تشهد محافظة الإسكندرية، أشهر محافظات جمهورية مصر العربية والمدن المطلة على البحر المتوسط، عددا كبيرا من النوات التي تستمر لمدة 4 أشهر متواصلة وحتى الأيام الأخيرة من فصل الشتاء المقبل.

مواعيد نوات الإسكندرية.. اعرف ها تمطر إمتى

لمحبي فصل الشتاء، ومتابعي كل ما يتعلق بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويرتبط بمواعيد التقلبات الجوية، التي كثيرا ما تتزامن مع مواعيد نوات البحر المتوسط، نستعرض من خلال التقرير التالي أوقات ومواعيد النوات المنتظرة من الآن وحتى نهاية فصل الشتاء، خاصة بعد انتهت أمس التقلبات الجوية المرتبطة بنوة المكنسة المرحلة الاولي، التي استمرت 4 أيام من 16 إلى 20 نوفمبر 2023.

- المرحلة الثانية من نوة المكنسة وتبدأ من غدا الأربعاء 22 نوفمبر وتستمر حتى 26 نوفمبر لمدة 4 أيام.

- نوة القاسم، من يوم 4 ديسمبر حتى يوم 9 ديسمبر وتستمر 5 أيام.

- نوة الفيضة الصغرى، من يوم 19 ديسمبر حتى يوم 24 ديسمبر لمدة 5 أيام.

- نوة رأس السنة، من 1 حتى 7 يناير لمدة 6 أيام.

- نوة الغطاس، من 19 حتى 21 يناير لمدة 3 أيام.

- نوة الكرم، من 28 يناير حتى 2 فبراير لمدة 6 أيام.

- نوة الشمس الصغيرة، من 18 حتى 20 فبراير لمدة 3 أيام.

- نوة الحسوم، من 8 حتى 15 مارس لمدة 6 أيام.