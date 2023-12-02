بحضور الآلاف.. مستقبل وطن بالأقصر ينظم مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالأقصر، مساء اليوم السبت، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، والإعلامي مصطفى بكري، وكابتن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، والشيخ محمد المنتصر الدح، عميد ساحة الدح بإسنا، والشيخ حسين البيومي، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمد ومشايخ القرى والآلاف من أهالي الأقصر.

الأمن القومي المصري

بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم، تلاه كلمة ترحيبية من العمدة فيصل راجح، أمين مساعد الحزب، ثم كلمة للنائب الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، أشار فيها إلى أن الآلاف الذين حضروا مؤتمر اليوم هم خير دليل على التأييد والمباركة من أهل الأقصر وتحديدا مركز إسنا أحد أكبر مراكز المحافظة، للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لما حققه من إنجازات ونجاحات ضخمة في كافة ربوع مصر، وحفظ البلاد من مغبة الإرهاب وحافظ على الأمن القومي المصري.

نقلة نوعية في الأقصر

وأكد «العماري»، أن الأقصر حظت في عهد الرئيس السيسي، بالعديد من المشروعات القومية والخدمية والتنموية، التي جاء أبرزها مشروع افتتاح طريق الكباش، ومشروع التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة ومجمع الصناعات، وازدهار السياحة وغيرها من الإنجازات التي نقلت الأقصر نقلة نوعية.

واجب وطني وديني

ثم شهد المؤتمر كلمات لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، حثوا فيها أهل الأقصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم المرشح الرئاسي السيسي، لما حققه من نقلة في كل المجالات في مصر للأفضل، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني.

وقوف السيسي بجوار الشعب الفلسطيني

فيما سرد الإعلامي مصطفى بكري، المخاطر التي كانت تحدق بمصر بداية من جماعة الإخوان الإرهابية، واستيلائها على مصر، وكيف نجح السيسي في إنقاذ البلاد منهم، مرورا بأزمات عدة شهدتها مصر لولا وجود السيسي لأصبحت البلاد في مهب الرياح، نهاية بوقوف السيسي بجوار الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وحفظ أمن مصر القومي، وتقوية الجيش المصري والشرطة المصرية.