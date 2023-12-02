«التنسيقية» ترصد مواصلة استقبال سفارة مصر بنيجيريا للناخبين في انتخابات الرئاسة

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، مواصلة السفارة المصرية في نيجيريا استقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «27» لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج

وأكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

وتتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، عبر غرفة عمليات مركزية للتنسيقية ترصد نسب الإقبال والمشاركة والمشكلات التي تواجه الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت النائبة مرثا محروس، عضو غرفة عمليات التنسيقية في تصريح لـ«الوطن»، أن التنسيقية تتابع منذ اللحظات الأولى لانطلاق ماراثون الانتخابات نسب الإقبال والمشاركة والإجراءات الخاصة بالناخبين، لافتة إلى أن هناك إقبالًا كثيفًا للناخبين من مختلف بلاد العالم على صناديق الاقتراع بما يؤكد حرصهم على المشاركة في الواجب الوطني.