عضو «التنسيقية»: نتابع سير الانتخابات بواسطة 100 متطوع بحوالي 25 دولة

قالت عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه جرى عقد غرفة عمليات قبل موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 من أجل متابعة الاستعدادات في السفارات المصرية، فضلا عن سير العملية الانتخابية، لافتة إلى أنه يتم متابعة سير العملية الانتخابية بواسطة 100 متطوع في حوالي 25 دولة.

وأضافت «العريان»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أن هناك إقبالا كثيفا من قبل المواطنين في الدول العربية مقارنة بنظائرهم في الدول الأوروبية، متابعة أن السعودية والكويت ودبي أكثر الدول العربية التي شهدت إقبالا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

زيادة إقبال المصريين بالخارج اليوم وغدا

وتابعت، أنه كان هناك إقبال كثيف في كل من أمريكا وبعض دول أوروبا، على الرغم من كون أمس يوم عمل، فضلا عن الطقس السيئ، بسبب البرودة الشديدة، والتي لم تمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، متوقعة زيادة إقبال المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وتحديدا اليوم وغدا، نظرا لكونهما عطلة أسبوعية.

متابعة دورية مع المواطنين

وأشارت إلى أنه كان هناك متابعة دورية مع المواطنين مع توعيتهم وتسهيل مرحلة الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن تعريفهم بالمطلوب للاقتراع بشكل سليم، موضحة أنه يتم توفير كل وسائل الراحة وعقد الاحتفالات من أجل تنمية روح الوطنية لدى المصريين بالخارج الذين يحضرون بأطفالهم من أجل التصويت.