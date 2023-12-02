«التنسيقية» ترصد غلق صناديق انتخابات الرئاسة المصرية في عدد من الدول

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غلق صناديق الاقتراع في عدد من الدول، بعد انتهاء المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

أعلنت السفارات المصرية في سلطنة عمان، جدة، إذ أعلنت السفارة المصرية في سلطنة عمان إغلاق باب التصويت وغلق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية، عقب انتهاء فترة التصويت.

غلق باب التصويت في جدة

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت السفارة المصرية إغلاق باب التصويت في جدة، وغلق صناديق الإقتراع، فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية المصرية، عقب انتهاء فترة التصويت.

المصريون يصوِّتون في 121 دولة حول العالم

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «27» لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من امس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر. ومن