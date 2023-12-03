«اتكلم عربي» توضح لأبناء المصريين بالخارج لماذا اختُرعت الهيروغليفية؟

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، منشورًا جديدًا عن الكتابة الهيروغليفية، ليتعرف أبناء المصريين بالخارج على الحضارة المصرية، وكيف أثرت اللغة العربية في توصيل العلوم والحضارة المصرية لجميع أنحاء العالم.

ماذا تعرف عن الكتابة الهيروغليفية؟

وجاء في المنشور: «إنّ اختراع الكتابة من أهم وأعظم إنجازات الحضارة المصرية القديمة، إذ اخترع المصري القديم، الكتابة الهيروغليفية لتوثيق حياة المصريين القدماء وتسجيل أعمالهم وحضارتهم التي بقيت خالدة على مدى العصور، فبدأوا باستخدام الرموز التي تدل على أشياء ومعاني مقصودة، وكانوا ينحتونها لنقش النصوص الدينية على جدران القصور والمعابد والمقابر والتماثيل والألواح الحجرية والخشبية».

وتابعت المبادرة: «طور المصري القديم، الكتابة وفكر في إمكانية استخدام نبات البردي للكتابة عليه، ويسمى (Papyrus) وهي مشتقة من اليونانية التي اشتُقت منها كلمة (Paper) وتعني الورق».

الكتابة على نبات البردي

وانتشرت الكتابة على نبات البردي في مصر القديمة ثم إلى بلاد اليونان وإيطاليا، واستخدم في الكتابة لقرون عديدة: «اختراع الكتابة أدى للحفاظ على أفكار المصري القديم وعلمه وثقافته من الزوال، حتى نتوارثه، ونورثه للأجيال القادمة».