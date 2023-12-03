خريطة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بسوهاج.. وصلت 98%

نفذت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» العديد من المشروعات بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، أحد مراكز المرحلة الأولى بالمبادرة.

ويجري حاليا الانتهاء من بعض المشروعات ووضع اللمسات الأخيرة بها، فضلا عن استكمال مراحل التنفيذ بمشروعات أخرى.

القضاء على معوقات مشروعات حياة كريمة بسوهاج

قال أحمد البدري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدين ساقلتة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه يجري بصفة مستمرة متابعة أعمال مشروعات تطوير الريف المصري حياة كريمة الجاري تنفيذها بنطاق مركز ساقلته، والقضاء على المعوقات وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

خريطة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بساقلتة

وأضاف البدري أن وحدة حياة كريمة بمركز ساقلتة بسوهاج حددت موقف إنشاء ونسبة تنفيذ مشروعات المبادرة الجارية كالتالي:

- بلغت نسبة تنفيذ محطة رفع صرف صحي القرامطة شرق 97%

- بينما بلغت نسبة تنفيذ محطة رفع صرف صحي الطوايل 40%

- نسبة تنفيذ وحدة طب الأسرة بالطوايل 98%.

-نسبة تنفيذ محطة رفع العوامية 98%.

بينما يجري الانتهاء من أعمال إنشاء مركز طب الأسرة ومحطة المعالجة بقرية الجلاوية.

الانتهاء من تسليم المشروعات بموعدها

ووضح البدري تم التأكيد على العاملين بالإنشاءات بسرعة إنجاز الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة سلفا، حيث تم تكثيف أعمال المتابعة المستمرة لجميع مشروعات حياة كريمة الجاري تنفيذها بنطاق المركز وإزالة أي معوقات تواجه إنهاء المشروع.