موعد تسليم محور «المراغة - ساقلتة» بسوهاج.. المرحة الأخيرة

كشف أحمد البدري عبداللطيف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، موعد تسليم محور «المراغة - ساقلتة» الجديد، الذي يربط الطريق الزراعي الغربي بالمراغة بالطريق الزراعي الشرقي بطول 4 كيلو مترات، مرورًا فوق نهر النيل.

محور «المراغة - ساقلتة» يصل المرحلة الأخيرة

وأوضح «البدري» في تصرح خاص لـ«الوطن» أنّ المشروع وصل لمرحلته الأخيرة من التنفيذ، ومن المخطط تسليمه قريبًا بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية حسب الأوقات المخططة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، أهمية مشروع محور «المراغة - ساقلتة» باعتباره شريانًا للتنمية، وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة.

وأضاف «البدري»، أنّ المشروع يساعد في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مركزي ساقلتة والمراغة، وكونه بديلًا مثاليًا عن الوسائل التقليدية المستخدمة حاليًا من المعديات.