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تحرير 38 محضرا في حملات تموينية على أسواق ومخابز ساقلتة بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
06:04 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
حملة تموينية - أرشيفية

حملة تموينية - أرشيفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، برئاسه أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة، حملة تموينية مكبرة للمرور على محلات بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية ومحلات الجزارة والمخابز بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية ومراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير 38 محضرا تموينيا

وقال أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، لـ«الوطن»، إن الحملة أسفرت عن تحرير 38 محضرا متنوعا، وإعدام 10 كيلو لحوم متغيرة الخواص وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توفر السلع الغذائية المخفضة

وأضاف أنه تم المرور على محلات الجملة والقطاعي والنصف جملة والمعارض بنطاق مدينة ساقلتة وقراها والتأكد من توافر السلع الأساسية الاستراتيجية من زيت وسكر وأرز وشاي والدقيق بتلك المحلات والأسواق التي تم المرور عليها، ولا يوجد أي نقص في تلك السلع الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع.

وأكد استمرار أعمال تلك الحملات بشكل مكثف على الأسواق والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم مع المخالفين.

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