«التنسيقية»: استمرار توافد المصريين في بروكسل للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار سفارة مصر ببروكسل استقبالها لإقبال أبناء مصر المتزايد للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية، في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج.

وأكد الناخبون أن مشاركتهم في تصويت المصريين بالخارج، تقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل والخارج، حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، ويشعر بها أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.

الانتخابات الرئاسية بالخارج

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى بروكسل على تذليل كل العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

المرشحون على رئاسة مصر

وتضم قائمة المرشحين النهائية في الانتخابات الرئاسية، كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.

وواصلت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، التي انطلقت في دول العالم بمشاركة واسعة من المواطنين المصريين في الخارج.