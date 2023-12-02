«عمليات التنسيقية»: سيدات مصر يتقدمن الصفوف الأمامية لانتخابات الرئاسة بالخارج

واصلت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت في دول العالم بمشاركة واسعة من المواطنين المصريين في الخارج.

ورصدت غرفة العمليات حرص المرأة المصرية في الخارج على المشاركة بقوة وتقدم الصفوف الأمامية للناخبين أمام السفارات والقنصليات المصرية.

شهدت الانتخابات الرئاسية مشاركة واسعة للسيدات اللاتي تقدمن الصفوف الأمامية في شتى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، واللاتى حرصن على التواجد في الساعات الأولى من اليوم ليشاركن في التصويت في الانتخابات الرئاسية مؤكدات على حقهن الدستوري الذي حفظته الدولة المصرية لهن.

وتصدرت المرأة المصرية طوابين الناخبين في الإمارات، كما ظهرت السيدات في النمسا بشكل لافت في الانتخابات الرئاسية، إذ اكتظت طوابير التصويت بالانتخابات بشكل كبير رغم الأجواء شديدة البرودة، كما هو الحال في عدد من البلدان الأوروبية.

سيدات مصر يقدمن ملحمة

«وفي مسقط».. عبّر سيدات مصر عن فرحتهن خلال مشاركتهن بالإدلاء بأصواتهن في الخارج، ووجهت أكبر سيدة ضمن المشاركات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية في مسقط، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لما قام به من أجل مصر من حفظ للأمن والأمان والاستقرار.

«أما في قطر».. ظهرت السيدات داخل وخارج المقار الانتخابية، وهن يحملن صور الرئيس السيسي وبعضهن يساعدن أكثر من سيدة عجوز، في مشهد مؤثر، إذ حرصن على النزول والمشاركة لممارسة حقهن الدستوري.

«وفي البحرين».. تصدر سيدات مصر في البحرين مشاهد الصفوف فى الانتخابات الرئاسية فى الخارج، موضحة أنهن لم يبخلن على مصر في أداء واجبهن الدستوري نحو بلادهن.

وحرصت المرأة المصرية على اصطحاب أطفالها طوال الوقت عند مشاركتها في الواجبات الوطنية، مما جعل الأطفال يعتادون هذه المشاهد الوطنية ويشعرون بالسعادة ويرفعون أعلام مصر وهم بصحبة أمهاتهم، مرددين معهم الأغانى الوطنية."

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بدأ الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة.