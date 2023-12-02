طقس الأيام المقبلة في المحافظات.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تشهد البلاد فرص سقوط الأمطار مع تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، ونشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسط انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وعن طقس الأيام المقبلة في المحافظات، تشهد البلاد الاثنين، فرص سقوط أمطار تصل إلى 30% على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية.

ويوم الثلاثاء 5 ديسمبر، تشهد الطرق الرئيسية تكون الشبورة المائية، مع سقوط أمطار رعدية على جنوب سيناء والبحر الأحمر، على أنّ تكون خفيفة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وفيما يتعلق بطقس الأربعاء والخميس 6 و7 ديسمبر، تشهد المحافظات نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية.

سقوط أمطار متوسطة

وتشهد البلاد يوم الجمعة 8 ديسمبر، نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع فرص سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وذلك بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.