حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات.. 4 ظواهر جوية وأمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى تأثير 4 ظواهر جوية وهي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وشبورة كثيفة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تأثير ظاهرة الغيوم الجزئية، على أن يكون طقس بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، تشهد المحافظات غدا السبت طقس بارد نهارا وليلا مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى، مع تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية بداية من الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

ويأتي طقس الأحد 3 ديسمبر، غائم جزئيا على معظم المحافظات مع فرص سقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 30% على حلايب وشلاتين، مع تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية.

وفيما يتعلق بطقس الاثنين 4 ديسمبر، تستمر فرص سقوط الأمطار على محافظة البحر الأحمر بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، مع تأثير الشبورة المائية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا.

وتزداد فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء 5 ديسمبر على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على أن تكون رعدية على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية الشرقية.