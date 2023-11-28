حالة الطقس في الأيام المقبلة.. شبورة ورياح تضربان المحافظات لمدة أسبوع

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة استقرارًا نسبيًا على معظم المحافظات، إذ تنحصر فرص سقوط الأمطار، فيما تبرز ظاهرتان جويتان مؤثرتان على مدار أسبوع، هما كثافة الشبورة المائية ونشاط حركة الرياح على بعض المناطق، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة التي تُزيد الإحساس بالصقيع، لذا نصحت الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، إضافة إلى درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، فضلًا عن الظواهر الجوية وأماكن سيطرتها.

الطقس اليوم وغدا

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدا في مصر استقررار أثناء النهار على معظم الأنحاء، حيث يكون معتدل الحرارة فقط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويتحول إلى بارد خلال الليل والصباح الباكر على كل الأنحاء، بينما تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق باكرًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية، والسريعة والزراعية على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الصحراء الغربية بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع تأتي كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة

ويشهد الطقس في الأيام المقبلة، شعور بالصقيع خلال الصباح الباكر والليل، إذ تكشف توقعات الأرصاد الجوية حول أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة وتحديدًا يومي الأربعاء والخميس كثافة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والسريعة والزراعية التي تؤدي من وإلى مناطق من محافظات شمال الصعيد، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة.

أخبار الطقس لمدة أسبوع

وكشفت توقعات أخبار الطقس في الأيام المقبلة زيادة الشبورة المائية على الطرق، ونشاط حركة الرياح على محافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة على مدار يومي الجمعة والسبت 1، و2 ديسمبر، وتهدأ الرياح لتسيطر الشبورة المائية فقط يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل.