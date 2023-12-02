«التنسيقية» تستعد للانتخابات الرئاسية بالداخل بـ 3 آلاف متطوع في جميع المحافظات

عقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعاتها منذ بداية أغسطس الماضي، استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024.

استعدادات الانتخابات الرئاسية بالداخل

وأوضحت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الغرفة تضم مجموعة من أعضاء ونواب التنسيقية الذين لديهم خبرات في إدارة العملية الانتخابية، بجانب الزملاء الراغبين في اكتساب مهارات في إدارة العملية.

وأضافت «فايز» خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم، وتصدر تقارير ومتابعة لعمليات تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية.

غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالداخل

وعن الاستعدادات لانتخابات الداخل، أشارت إلى أن الغرفة منعقدة منذ بداية أغسطس الماضي، وهذا تطلب تطوير النظام الإلكتروني للتنسيقية بإضافة عدد كبير للغاية من المتطوعين وتوثيقه على برنامج التنسيقية.

ولفتت إلى أن هناك ما يقارب من 3 آلاف متطوع على الأرض، بنسبة تغطية 60% من المقرات الانتخابية وتغطية 100% من محافظات الجمهورية.

وأكدت أن المتطوعين تم تدريبهم وتأهيلهم واختيارهم بعد العديد من الاختبارات والتدريبات والتأهيلات، حتى يتمكنوا من عملية الرصد بمنتهى الموضوعية والحيادية.