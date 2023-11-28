انطلاق الاختبارات الشفهية لبرنامج جودة الأداء لأئمة الإسكندرية

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية مواعيد الاختبارات الشفهية للمتقدمين لبرنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات، والتي ستجري على مدار يومين بمسجد سيدي أبي العباس المرسي اليوم وغدا، بدءًا من الساعة 9 صباحا.

مواعيد الاختبارات

وقال سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اختبارات برنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات، ستكون بمسجد سيدي أبي العباس المرسي الساعة التاسعة صباحا، اليوم وغدا، لـ38 من المشاركين.

أسماء الأئمة والواعظات

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على المشاركين بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة منه، وصورة شخصية حديثة، وصور المؤهلات العلمية، لافتًا إلى أن الأسماء كالتالي: