رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انطلاق الاختبارات الشفهية لبرنامج جودة الأداء لأئمة الإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
10:24 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
سلامه عبد الرازق

سلامه عبد الرازق

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية مواعيد الاختبارات الشفهية للمتقدمين لبرنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات، والتي ستجري على مدار يومين بمسجد سيدي أبي العباس المرسي اليوم وغدا، بدءًا من الساعة 9 صباحا.

مواعيد الاختبارات

وقال سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اختبارات برنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات، ستكون بمسجد سيدي أبي العباس المرسي الساعة التاسعة صباحا، اليوم وغدا، لـ38 من المشاركين.

أسماء الأئمة والواعظات

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على المشاركين بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة منه، وصورة شخصية حديثة، وصور المؤهلات العلمية، لافتًا إلى أن الأسماء كالتالي:

 

اقرأ المزيد:

«أوقاف الإسكندرية»: مصر تعيش العصر الذهبي في نشر الدعوة

«أوقاف الإسكندرية» تنظم قافلة دعوية وتفتتح مسجدا جديدا بعزبة النشار بالعامرية

«أوقاف الإسكندرية» تعلن مواعيد الاختبارات الأولية لمسابقة أوائل الكليات

«أوقاف الإسكندرية»: نحمي الوطن بأرواحنا.. ونؤيد موقف الرئيس لرفض تهجير الفلسطينيين
بقلم خالد غنيم