تمارا حداد: الاحتلال يضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على النزوح إلى جنوب غزة

قالت الكاتب الصحفية الفلسطينية، تمارا حداد، إنّه عندما تم رقمنة خريطة لقطاع غزة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي تقسيمها إلى مربعات صغيرة، دلَّ ذلك على أن الاحتلال سيقصف منطقة تلو الأخرى، حيث جرى قصف المناطق الشمالية، ثم الوسطى، حتى المناطق الجنوبية في هذه الخريطة المرقمنة.

وأضافت «حداد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» مساء اليوم السبت، أنه «تم توزيع هذه الخريطة على المواطنين الفلسطينيين، حيث يزعم الاحتلال بأنه يريد القضاء على حماس، ولكن الهدف الضمني في هذه المعركة، هو تهجير الشعب الفلسطيني».

وتابعت الكاتب الصحفية: «الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية في دولة الاحتلال أكدت على أهمية نزوح المواطنين الفلسطينيين من الشمال إلى جنوب قطاع غزة، حيث يضغط الاحتلال على الشعب الفلسطيني، عبر آلة الموت والقصف لإجباره على ترك مناطقه».

تمارا حداد: مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين

وقالت تمارا حداد إن مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، من خلال التأكيد على أن عملية التهجير خط أحمر، لافتةً إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية هو نفس ما يحدث في قطاع غزة، ولكن بدرجة أقل.

وأضافت الكاتب الصحفية: «الآن، بدأ الاحتلال يستخدم أداة أخرى، وهي قتل المواطنين، واستباحة المدنيين والهدف الأساسي المعلن الآن، هو جعل قطاع غزة غير قابل للحياة».

وتابعت: «الاحتلال يعمل على تجريف قطاع غزة، من أجل تحقيق الأمن لإسرائيل، وكل ذلك بروايات لا يمكن تصديقها، حيث يستخدم كل الأدوات، مثل القصف الجوي، والسياسات الأخرى المتعلقة بعمليات الدخول البري، لممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين».