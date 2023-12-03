مذيعة مصرية في راديو إيطاليا أثناء التصويت بالانتخابات الرئاسية: «واجبنا تجاه مصر»

شهدت إيطاليا إقبالا كبيرا من المصريين في الخارج، للتصويت في الإنتخابات الرئاسية، في يومها الثاني، وسط مشاركة ملحوظة من سيدات مصر في روما، مع تقديم كل التسهيلات لتنفيذ عملية الاقتراع بكل سرعة ودون أي مشاكل.

«إيمان» تدعو الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات

وقالت إيمان فتحي، مذيعة في الراديو بإيطاليا، إنها عاشت وولدت في إيطاليا وتشارك في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر المقبل، لأنه استحقاق دستوري يجب أن يشارك فيه الجميع.

وطالبت مذيعة الراديو المصرية بإيطاليا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كل أبناء الجالية المصرية في إيطاليا، وفي كل دول العالم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه لابد من أن نقف مع مصر في ظل ما يحاك ضدها من مؤامرات.

وأضافت، أن الدولة شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية، في مختلف المجالات، ومنها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير البنية التحتية، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن الاهتمام بالمصريين في الخارج.

هاشم: إقبال كبير في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

وقال إكرامي هاشم عضو اتحاد المصريين في إيطاليا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسة شهدت إقبالا كبيرا وغير متوقع، مؤكدا أن البعثة الدبلوماسية تقدم كل الدعم للمواطنين أثناء مشاركتهم في العرس الديمقراطي.