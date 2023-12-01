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المصريون في إيطاليا يشاركون بالانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

كتب:

محمد سعيد الشماع
05:28 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
توافد المصريين بإيطاليا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

توافد المصريين بإيطاليا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد المصريين بالخارج في إيطاليا، بالأعلام واللافتات، على اللجنة الانتخابية في روما، للإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، التي انطلقت صباح اليوم.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في الخارج

وقالت الحملة الرسمية عبر موقع «فيس بوك»: «يمكنكم أيضًا مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج، في أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩».

يذكر أنّ تصويت المصريين في الخارج، حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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