أبناء الجالية المصرية في إيطاليا يتوافدون بالأعلام على لجان الانتخابات
كتب:
إسراء عبد العزيز
01:28 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
خلال تصويت الجالية المصرية في إيطاليا
يتوافد المصريون بالخارج في إيطاليا على اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، التي انطلقت صباح اليوم، إذ بدأ التصويت بها منذ الساعة الـ9 صباحًا.
الجالية المصرية تدلي بأصواتها
وحرص المصريون على التوافد قبل بدأ العملية الانتخابية، ورفعوا علم مصر من أمام السفارة المصرية بإيطاليا.
استمرار عمليات الاقتراع على مدار 3 أيام
ووفرت السفارة المصرية في إيطاليا كل التجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتستمر عمليات الاقتراع على مدار 3 أيام اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد السبت من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الـ9 مساء.