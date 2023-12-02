أستاذ علوم سياسية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعاني انقسامات حادة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن استئناف العمليات العسكرية من قبل الجانب الإسرائيلي، بغرض تحسين شروط التفاوض وليس لوقف كامل للعمليات، معتبراً أن حكومة الاحتلال بدأت، في الفترة الأخيرة، تعاني انقسامات حادة.

انقسام حاد في الحكومة الإسرائيلية

وأضاف «فهمي» خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، مساء اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية تشهد حالة انقسام حادة قد تؤدي إلى تغيير حكومي وتعطل مكونات الائتلاف، مشيراً إلى أن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، يوآف جالانت، ظهر في مؤتمر صحفي اليوم السبت، وكان من المفترض أن يظهر معه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكلاهما غردا بأن كل منهما يعمل في مستواه.

وأشار إلى أن هناك خلافات كبيرة حول طبيعة العملية الجارية في قطاع غزة وأهدافها، وما يمكن أن تستهدفه، مؤكداً أنه لا توجد جيوش تنشر أخبارها على الملأ، وكأنه جس نبض للأطراف المختلفة المباشرة ولاسيما مصر والأردن والدول الأخرى.

ضغوطات على إسرائيل

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن ما يجري الآن يأتي في إطار حكومة منقسمة وضغوطات تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية، وهناك حالة ارتباك في إسرائيل رغم العمل العسكري، وهو مرتبط بعدم تحديد الرؤية.