مسلم: نتنياهو يعلم أن بقاءه في مقعده مرتبط باستمرار الحرب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ مصر تضغط منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للوصول إلى الهدنة، خاصة أن الهدنة حدثت بالفعل عبر الأيام القليلة الماضية، فكانت مصر تضغط لاستمرار هذه الهدنة أطول فترة ممكنة.

مصر أدانت ما تفعله إسرائيل

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على قناة «الغد»، أن مصر أصدرت اليوم بيانا أدانت فيه ما فعلته إسرائيل من ضربات قوية على غزة أدت إلى استشهاد 200 شخص إلى جانب إصابة أكثر من 500 آخرين.

وأشار إلى أن هذه العملية تهدد ما تحقق خلال الأيام الماضية من هدنة، وكانت تعطي أملاً بأن تتوقف هذه الحرب تماما، لكن الموقف الإسرائيلي كالعادة غاشم، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرف أن اليوم الذي تتوقف فيه الحرب سيضطر لمغادرة مقعده.

الموقف الأمريكي به أكثر من وجهة نظر

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي به أكثر من وجهة نظر، فكان في البداية موقفا متشددا لصالح إسرائيل حديثا وفعلا، وبعد ذلك أمام التعاطف الإنساني العالمي والدولي التي تلقاه القضية الفلسطينية، فأمريكا من الواضح أنها تراهن على إسرائيل ونتنياهو وبقائه فترة طويلة.