الكشف مجاني بمستشفى جامعة بورسعيد لمدة أسبوع لأهالي المحافظة

أعلنت جامعة بورسعيد الكشف بالمجان لمدة أسبوع لأهالي محافظة بورسعيد بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى جامعة بورسعيد.

الكشف بالمجان لأهالي بورسعيد

وأوضح بيان لجامعة بورسعيد، اليوم، أن مجلس جامعة بورسعيد قرر الكشف بالمجان لمدة أسبوع بناء على توصية مجلس إدارة المستشفيات بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى جامعة بورسعيد، أن يكون الكشف بالمجان لكل أهالي محافظة بورسعيد، وذلك لمدة أسبوع بداية من 2 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع كامل.

كما أصدر مجلس جامعة بورسعيد قرارا بقيمة الكشف 50% فقط، لمدة أسبوعين عقب انتهاء مدة الأسبوع المجاني، ومن ثم العودة إلى الأسعار المقررة طبقا للائحة المالية الخاصة.

كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفقد، مستشفى جامعة بورسعيد، والمقرر دخوله الخدمة العام الجاري، حيث تابع مع الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وقيادات الجامعة التجهيزات الخاصة بالمستشفى، منها قسم العيون وغرف العمليات التي تضم أحدث أجهزة الكشافات الحديثة في الإضاءة وكاميرات مراقبة لتسجيل العمليات الجراحية.

وتتضمن مستشفى جامعة بورسعيد وهي 28 عيادة خارجية، بتكلفة مالية بلغت مليار جنيه، وإجمالي المساحة الكلية للمشروع 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة الإنشائية 13 ألفا و500 متر مربع، والمستشفى يتكون من 3 مبانٍ متصلة بارتفاع 5 أدوار، بالإضافة إلى 3 مباني خدمات و«رامب» للإسعاف، وتبلغ سعتها 540 سريرا، تشمل 427 سرير إقامة، و113 عزل وإفاقة وعناية مركزة وطوارئ

موازنات بـ3 مليارات جنيه

وأوضح رئيس جامعة بورسعيد أنه يوجد لدينا 7 موازنات بتكلفة تفوق 3 مليارات جنيه لم نحلم بها من قبل وأيضا جامعة شرق بورسعيد الأهلية والجامعة التكنولوجية حلم تحقق على أرض الفيروز «شرق بورسعيد».