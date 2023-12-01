حزب «المصريين»: الانتخابات فرصة للشعب لتحديد مستقبله والدفاع عن آرائه

شارك المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي تمتد على مدار ثلاثة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وتابع كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين، فضلًا عن مشاركته في عملية تيسير إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقًا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، جميع المصريين في المملكة العربية السعودية للتوجه إلى مقر العُرس الديمقراطي الكبير الذي نحن بصدده من أجل ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وأشار إلى أن السفارة والقنصلية المصرية في السعودية تُقدمان كل التسهيلات الفنية واللوجستية من أجل استقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة وأداء حقهم الدستوري، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبله والدفاع عن آرائه ومواقفه وحقوقه وحرياته، فضلًا عن تعزيز الديمقراطية وتحسين جودة الحياة في مصر.

جدير بالذكر، أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، وشكل حزب ”لمصريين غرفة عمليات بمقر الأمانة العامة لمتابعة العُرس الديمقراطي والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية.