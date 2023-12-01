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مساعد رئيس حزب المصريين يتابع تصويت المصريين بالسعودية ويدعوهم للمشاركة

كتب:

عمرو صالح
08:07 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية

الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية

تابع المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، أول أيام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، التي تجري في المملكة العربية السعودية على مدار ثلاثة أيام.

ووجه السيد الدعوة إلى جميع المصريين في المملكة للمشاركة في التصويت، باعتباره واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن الانتخابات فرصة مهمة للشعب المصري لتحديد مستقبله.

وأشاد السيد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بالتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، موجهًا الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم الانتخابات.

ولفت إلى أن السفارة والقنصلية المصرية في السعودية توفران كافة التسهيلات لأبناء الجالية المصرية للتصويت.

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