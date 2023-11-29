يتميز مولود برج العقرب بالذكاء الفطري وقدرته على السيطرة على نفسه بشكل سلس، ومواجهة أي مشكلة بشجاعة يحسد عليها، ويتمتع بغموض وجاذبية شديدة، وحس مرهف حساس، ويحتفظ بالأسرار ولديه عزيمة قوية ويحقق كل ما يريده مهما كانت الظروف.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 29-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب بأنك تمتلك قوة إرادة لتحقيق أهدافك بسهولة، ما يجعلك قادرا على العمل الجاد بشكل منتظم، لتشد الناس من حولك وتتعلم منك ومن خبراتك الكبيرة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تحتوى شريك الحياة بشكل كافى، وتحدث معه طوال الوقت عن مشاعرك الرقيقة، حتى يعلم كم تمتلك من مشاعر مرهفة حساسة، من شدة حبك له.