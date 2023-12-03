انطلاق فعاليات اللقاء الخامس من الرواق الأزهري تحت شعار «المحافظة على النفس»

تستأنف مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، والمتمثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء، مساء اليوم السبت، فعاليات اللقاء الخامس من الرواق الأزهري تحت شعار «المحافظة على النفس» بمركز شباب الفتح التابعة لمركز الداخلة بمشاركة 50 مشاركا، ومشاركون من النشء.

خمس ضروريات للإنسان تحفظ له حياته

وناقش الشيخ سمير حامد، مدير المنطقة الأزهرية بالداخلة، خلال اللقاء، الحياة الإنسانية التي منحها الله للإنسان، وليس لأحد أن يعتدي على هذا الحق، فالله خلق الإنسان وكرمه، ليحقق واجب الاستخلاف في الأرض وعمارتها، حيث اتفقت الشرائع السماوية كلها على أن تحفظ للإنسان خمس ضروريات بها قوام حياته وعليها وهي: «الدين – والنفس – والعرض – والعقل – والمال»، ولأجل ذلك صان الإسلام الوجود الإنساني بما شرعه من شرائع تكفله وتحفظه، فأوجب على المجتمع رعاية الضعيف وتأمين ضرورياته من سكن وطعام وشراب ولباس، وغيرها من ضروريات الحياة، وشرع في تأمين ذلك الزكوات الواجبة والصدقات المندوبة التي تندرج ضمن منظومة واسعة من شرائع التعاون على البر والتقوى بين أفراد المجتمع ومؤسساته، بغية تحقيق التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.

وأضاف، الشيخ سمير، أنّ انتشار هذه الظاهرة الخطيرة إنما هو دليل ضعف إيمان من قام بها، بل غياب الإيمان بالكلية عنه لحظة ارتكابه لهذه الجريمة، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا وقع منه الذنب وقع لحظة ضعف إيمانه وغيابه، فيجب تكثيف الإعلام الديني الذي يُبيّن مدى إثم ومدى عقوبة النفس البشرية من قبل ظاهرة العلماء وأصحاب الفكر والرأي.

دور المديرية في تقديم التوعية للنشء

ومن جانبه، أشار بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، إلى دور المديرية في توعية وتثقيف النشء لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.