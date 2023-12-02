الشباب والرياضة بأسوان تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة

نظم مكتب قادرون باختلاف في أسوان احتفالًا باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، بالتعاون مع جمعية رسالة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بينما شارك في الاحتفال أكثر من 250 شابًا وفتاة، بالإضافة إلى الأطفال المصابين بالإعاقة الذين يتمتعون بقدرات وهمم مميزة.

وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة المختلفة التي أقيمت في مركز شباب بدر حيث شملت هذه الأنشطة الفن التعبيري، وأنشطة الكشافة، وعروضًا فنية، وعروضًا أداءً للأناشيد الدينية، وتم توزيع وجبات الإفطار والغذاء والعصائر على المشاركين أيضًا.

اهتمام كبير من الدولة بملف ذوي الاحتياجات الخاصة

من جانبه أشار ناصر سليم، مدير المديرية، إلى أن اهتمام الدولة ووزارة الشباب والرياضة بفئة متحدي الإعاقة يعكس تحقيق رؤية الدولة المصرية في الاهتمام بكافة قطاعات المجتمع المصري من حيث حقوقهم المتعددة والمهمة.

في ختام الحفل، قدم ناصر سليم شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفاعله وحرصه الدائم على تقديم أفضل الأنشطة والخدمات واهتمامه الخاص بمتحدي الإعاقة معبرا عن شكره لجمعية رسالة التي تشارك بشكل مستمر في فعاليات ذوي القدرات والهمم التي تنظمها المديرية.

أولياء الأمور يقدمون الشمر لمدير مكتب قادرون باختلاف

وفي نهاية الحفل، قدم أولياء الأمور الشكر والتقدير لهانم فتحي، مديرة مكتب قادرون باختلاف في المديرية، على جهودها الكبيرة في رعاية الأطفال والشباب والفتيات ذوي القدرات والهمم.