وظائف من «الشباب والرياضة» للخريجين والطلاب.. مرتبات تصل لـ8 آلاف جنيه شهريا

وقعّت الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مع شركة بافلو برجر، لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين في 8 وظائف مختلفة، بمتوسط راتب 4000 جنيه للخريجين و3500 جنيه للطلاب، و8000 جنيه للمديرين، بالإضافة إلى مزايا أخرى، مثل الحوافز والتأمينات الاجتماعية، فرص الترقية، الإجازات السنوية، والتدريب المدفوع الأجر.

أماكن وظائف وزارة الشباب والرياضة

وتتوافر فرص العمل بفروع الشركة في مناطق أكتوبر، الجيزة، المعادي، زايد، حدائق الأهرام، المقطم، التجمعات، مدينتي، الشروق، ومدينة نصر الحي السابع.

وجاءت تفاصيل الوظائف التي وفرتها وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه الاتفاقيات، كالآتي:

1. مدير مطعم.

2. مساعد مدير.

3. عضو فريق.

4. عضو فريق بيتزا.

5. كول سنتر.

6. عمال إنتاج.

7. عمال مخازن.

8. سائق.

متطلبات وظائف وزارة الشباب والرياضية

• عضو الفريق «السن من 20 حتى 33 سنة».

• الإداريين «السن من 26 حتى 40 سنة».

• الكول سنتر «السن من 22 حتى 35 سنة».

• موقف واضح من التجنيد.

مميزات وظائف وزارة الشباب

• الراتب 4000 جنيه للخريجين والطلبة 3500 جنيه، ويصل إلى 8000 جنيه للمديرين.

• حافز مجزٍ كل 4 أشهر.

• الإضافي + الحافز الشهري.

• تأمينات طبية واجتماعية.

• فرص للترقي بعد 6 أشهر.

• إجازات سنوية.

• تدريب مدفوع الأجر.

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: «اضغط هنا».

- ميعاد المقابلات: من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 مساء.

- العنوان: 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافية، «اضغط هنا» للاطلاع على الموقع بواسطة خرائط جوجل.

ويمكن الاتصال على الأرقام التالية للاستفسار: 01114400518 / 01149952175.