في ذكرى وفاته.. صلاح قابيل صاحب أغرب شائعة بالوسط الفني

يحل اليوم الأحد 3 ديسمبر ذكرى وفاة صلاح قابيل، صاحب أشهر شائعات الوسط الفني، ويرصد «الوطن» أبرزها في السطور المقبلة.

شائعة صلاح قابيل

تعد أبرز الشائعات التي أحاطت بالراحل صلاح قابيل بعد وفاته أنه دفن حيا، ونفى نجل الراحل في عدة حوارات هذه الشائعة، وقال إن والده كان يعاني من ارتفاع الدم وبعدها نزيف في المخ أدى إلى سقوطه ودخوله المستشفى ووقع في غيبوبة وتوفى يوم 3 ديسمبر بعد يومين من المرض.

مقبرة صلاح قابيل

وقال عمرو نجل الراحل صلاح قابيل، إن المقبرة التي دفن فيها والده اشتراها والده قبل وفاته، وأن المقبرة لم يدفن فيها أحد قبله وأنه أشتراه فقط قبل وفاته بـ6 أشهر، وأن عمه ذهب بعد وفاة شقيقه للمقابر كي يتأكد من هذه الشائعات ولم يجد لها أي أساس من الصحة، وأن المقبرة لم يتم فتحها وأنه لا يوجد صحة للشائعات التي انتشرت عن دفنه حيا، وأنهم وجدوه على سلم المقبرة يحاول الخروج منها وأن ما أصيب به غيبوبة سكر وأن والده لم يكن مريض سكر من الأساس.