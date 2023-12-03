الباز لـ«ملعب الفن»: مصر أصبح لديها درع وسيف وإعلام بفضل «الشركة المتحدة»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قال بعد حرب أكتوبر، إن الشعب آن له أن يعرف بأن أصبح له درع وسيف، وبعد 30 يونيو، وتجربة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصبح لهذا الشعب درع وسيف وإعلام.

وأضاف «الباز» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى عمار، ببرنامج «ملعب الفن» على راديو أون سبورت FM، أنه من دون مبالغة فيما يقدمه الإعلام المصري، لأننا ننتمي إلى هذه المنظومة، لكن تخيلوا المشهد دون هذه المنظومة الإعلامية، بقنواتها ومواقعها ومحطاتها الإذاعية كنا سنجد أنفسنا كأننا دولة بلا سلاح أو جيش دون أن يكون معه سلاح.

وأوضح أن الإعلام المصري في المشهد الانتخابي لديه استباق لما يحدث، ودون هذه المنظومة كنا سنترك الآخرين يروون الرواية ويزورونها، لافتا أن علم الإعلام يشير إلى أن من يروي الحكايات يحكم، والإعلام المصري لا يروي روايات مزورة.

وأكد أن المنظومة الإعلامية بشكل عام استطاعت تقدم ما يحدث في مصر أو أن تقدم الرواية المصرية لما يحدث في مصر في مقابل الروايات أخرى، والحكم في نهاية الأمر لرجل الشارع.