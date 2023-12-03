غرفة عمليات «التنسيقية»: استمرار توافد المصريين للتصويت بالانتخابات الرئاسية في لوس أنجلوس

أعلنت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار توافد المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في لوس أنجلوس.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في لوس أنجلوس حرص على التوافد على المقر الانتخابي بسفارة مصر هناك للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.