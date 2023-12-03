محافظ الإسماعيلية: استقبال مصابي غزة دليل على الروابط القوية

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن مستشفيات المحافظة تعمل على تقديم خدمات طبية ونفسية لمصابي قطاع غزة ممن وصلوا إلى الإسماعيلية على مدار الأيام الماضية.

وأضاف بشارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خطوة استقبال مصابي غزة في المستشفيات المصرية على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

وقال إنه تم تسخير كل الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، مشيرا إلى تشكيل فرق طبية متخصصة للتعامل مع حالات المصابين، في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه تفقد حالات مصابي غزة بمستشفى الحميات بمركز ومدينة التل الكبير؛ خلال الساعات الماضية للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، رافقه فيها وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ومدير إدارة الحميات بوزارة الصحة، ورئيس مركز ومدينة التل الكبير ومدير المستشفى.

وكيل صحة الإسماعيلية: طوارئ على مدار 24 ساعة

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الدكتور علي حطب، إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بكل مستشفيات المحافظة، على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكل الأقسام، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ.

وقال الدكتور علي حطب إنه تشكل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة.