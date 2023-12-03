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الباز لـ«ملعب الفن»: لولا «الشركة المتحدة» لواجه الإعلام المصري مصير أسود

كتب:

محمد عزالدين
12:25 ص | الأحد 03 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي مصطفى عمار والدكتور محمد الباز

الكاتب الصحفي مصطفى عمار والدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنه أصدر كتابين بعد ثورة 30 يونيو، هما «كهنة المعبد» و«التركة الملعونة»، لافتا أن الكتاب الأخير يقصد به الإعلام.

وأضاف «الباز» خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى عمار، ببرنامج «ملعب الفن» على راديو أون سبورت FM، أن الإعلام حينها كان مثل «تركة» يديرها أشخاص آخر ما يهمهم مصلحة الدولة، وبعد يناير 2011 و30 يونيو، لولا وجود كيان مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لكان الإعلام المصري واجه مصير أسود.

وتابع: «تخيلوا في أحداث مثل غزة وكان لا يوجد قناة القاهرة الإخبارية التي تروي أو تقول ما تفعله مصر، لأن مصر طوال عمرها في رهبة من اختطاف دورها، والآخرين كانوا يملكون إعلاماً فكانوا يقولون، لكن مصر لم تكن تملك ما تقوله، إلا أن مصر أصبحت تملك الآن، وتقدم الرواية بشكل واضح للغاية».

وأشار إلى أن الإعلام المصري بالمنظومة الكبيرة المتمثلة في الشركة المتحدة التاريخ سينصفها، لأن الإعلام يصل بصيغة تليق باسم مصر.

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الإعلام.. والسلام
بقلم محمد عزالدين