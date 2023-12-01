«صحة سوهاج»: الانتهاء من إنشاء 10 آلاف ملف طبي عائلي بوحدات التطوير

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الانتهاء من إنشاء 10 آلاف و105 ملفات طبية عائلية بوحدات التطوير بالمحافظة، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وثمن «أبو هاشم» دور العاملين بتلك الوحدات لجهودهم الحثيثة في إنجاز العمل المكلفين به وتأتي تلك الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وإشراف الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

حصر الأسر بسوهاج وفقا للنطاق الجغرافي

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن حصر وترقيم الأسر جرى طبقاً للنطاق الجغرافي للوحدات والمراكز وفق قواعد وأسس، موضحًا أن الملف الطبي العائلي يشمل التاريخ المرضي لأفراد الأسرة والفحص الطبي الإكلينيكي لهم ويساعد الملف الطبي العائلي في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 للنهوض بالفرد والأسرة.

قاعدة بيانات للمرضى

واختتم: بجانب تقديم الخدمات الصحية الشاملة لهم وفق قواعد البيانات الموجودة بالملف الأسري الخاص بهم، ويعد ذلك نقلة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.