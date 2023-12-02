«لجنة سوهاج للتميز الوظيفي» تلتقي 35 من المرشحين للجائزة

ترأس أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لجائزة سوهاج للتميز الوظيفي، بحضور اللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمود زين، المستشار القانوني للمحافظة، وعلي أحمد محمود، مدير عام الشؤون القانونية، وحاتم مزيد، مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، وعصام الحناوي، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، وإيمان البدري مقرر اللجنة.

تلقى 35 طلبا من المرشحين للجائزة

والتقت اللجنة خلال أعمالها اليوم 35 من المرشحين للجائزة، ممن اجتازوا مقابلات اللجنة الفرعية، والمرشحين لفئات «أفضل إدارة عامة، أفضل إدارة، أفضل موظف، أفضل عامل»، على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، على أن يتم اختيار 3 مراكز في كل فئة.

أهمية جائزة سوهاج للتميز

وأكد نائب المحافظ أهمية جائزة سوهاج للتميز الوظيفي، التي نسعى أن تكون جائزة سنوية تقام كل عام؛ لتكريم المتميزين من الموظفين، وحث الجميع على الاجتهاد والابتكار في العمل، مشيرًا إلى تطبيق معايير الاختيار، ومراعاة الضوابط والاشتراطات الموضوعة.