تحصين ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في سوهاج

جرى اليوم السبت، تحصين ما يزيد عن 1000 رأس ماشية، ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز، بمركز طما شمال محافظة سوهاج، ضمن حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية بمراكز وقرى المحافظة، والتحصين ضد الفيروسات المختلفة.

حملة تحصين للماشية بمركز طما

وقالت المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، إن الحملة البيطرية لتحصين المواشى اليوم بالمركز، تمت بإشراف فتحي أحمد العبد رئيس مجلس قروي الرياينة، وبتواجد مدير إدارة الطب البيطري بطما، الدكتور خالد خلف والفريق المعاون من الأطباء البيطريين والعمال بالإدارة.

رصد مخالفات صحية بسوهاج

وأضافت الشافعي أنّ الحملة أيضاً، مرت على محلات بيع اللحوم بقرية الرياينة والقرى والنجوع التابعة لها، لضبط الأسعار والوقوف على الحالة الصحية لاستهلاك اللحوم، وتم تسجيل بعض الملاحظات ورصد بعض المخالفات وجاري عمل الإجراءات القانونية اللازمة، عقب تحرير المحاضر للمخالفين وتحويل اللحوم المضبوطة للجهات المختصة لتحديد إعدامها.