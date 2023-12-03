كندة علوش: «عندما أتعب ينصحوني بالتوقف عن متابعة ما يجري في غزة»

أعلنت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تأثرها نفسيا بالأحداث التي تحدث لأهل غزة وأطفالها حاليا.

وكتبت كندة علوش قائلة: «عندما أتعب ينصحني من حولي بأن أتوقف عن المتابعة والمشاهدة، وأتوقف عن النشر، ‏طيب إذا توقفت هل سيتوقف قتل الأطفال؟! هل سيتوقف ألم الأطفال؟ هل سيتوقف تهجير الأهالي والتنكيل بهم‏؟ القصف عاد بعد الهدنة أكثر وحشية، والقتل أكثر عشوائية وفجاجة، إن كنت أنا في مكاني الآمن أجد صعوبة في التنفس، فكيف الحال بالنسبة لأهلنا في غزة، ألطف بهم يا رب».

كندة علوش تدعم أطفال غزة

وتدعم الفنانة كندة علوش القضية الفلسطينية وأطفال غزة عبر حسابتها على السوشيال ميديا، وكتبت مؤخرا عبر موقع التدوينات القصيرة x قائلة: «ألم الأطفال ودمائهم ودموعهم.. هو أصعب امتحانات هذا العالم الوحشي‏، شلال ألم لا يتوقف مهما حاولنا الاحتيال على التمعن في الصور، ومهما حاولنا منع عقولنا من الاستغراق في التفكير في ألمهم وتخيل معاناتهم ومعاناة ذويهم‏، يا رب فلينتهي هذا المشهد القاسي فقد تعبوا وتعبنا، ولا أمل في أي حراك حقيقي لإيقاف هذه المأساة».