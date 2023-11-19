كندة علوش عن العدوان الإسرائيلي على غزة: الألم يأخذ أشكالا مختلفة كل يوم

أعربت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس» عن تضامنها وحزنها الشديد على أهل غزة بعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتتالية.

وكتبت كندة علوش قائلة: «وماذا بعد ننتظر نهاية الأحداث ولا تأتي نشاهد الحدث من وراء الشاشات نسمع صراخ الأمهات وبكاء الأطفال ولا نستطيع مد يد العون ولا المواساة، الألم يأخذ أشكالاً مختلفة كل يوم لكنه يأبى أن يفارق القلوب، نخاف أن نعتاد الأمر أو أن نعود للانغماس في حياتنا اليومية هرباً من الكآبة، ما العمل نمر على الصور والأخبار نريد أن نكون فاعلين ولكن لاسبيل لذلك».

كندة علوش تطلب الدعاء لأهل غزة

وتدعم الفنانة كندة علوش أهل غزة بشكل دائم عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إذ طلبت من جمهورها الدعاء لهم الجمعة الماضية قائلة: اللهم لاتحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين،اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌تُرَد وافتح لنا بابا في الجنّةِ لا‌يُسَد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم،أكثروا من الصلاة والدعاء لأهلنا وأطفالنا في غزة وفلسطين‏⁧‫جمعة مباركة‬⁩.