كندة علوش تدعم هند صبري بعد استقالتها من منصب سفيرة برنامج الغذاء العالمي

دعمت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «x»، الفنانة هند صبري بعد إعلان استقالتها من منصب سفيرة برنامج الغذاء العالمي تضامنًا مع غزة.

وكتبت كندة علوش قائلة: «موقف شجاع من فنانة وإنسانة شجاعة ومسؤولة ومدركة تماماً لدورها الإنساني الفعال في ظل الأزمات الكبيرة.. كل المحبة والاحترام لقرارك الشجاع ولهذه الخطوة التي تعبر عن صدقك وإخلاصك في دعم القضايا الإنسانية المحقة».

موقف شجاع من فنانة وإنسانة شجاعة ومسؤولة ومدركة تماماً لدورها الإنساني الفعال في ظل الأزمات الكبيرة.. كل المحبة والاحترام لقرارك الشجاع ولهذه الخطوة التي تعبر عن صدقك وإخلاصك في دعم القضايا الإنسانية المحقة.. #هند_صبري @HendSabry https://t.co/MsPJ1JqvOQ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) November 23, 2023

هند صبري تعلن استقالتها من منصب سفيرة برنامج الغذاء العالمي

واعلنت الفنانة هند صبري أمس من خلال بيان نشرته عبر حسابتها عالسوشيال ميديا استقالتها من منصب سفيرة برنامج الغذاء العالمي قالت في البيان: «أكتب هذا بقلب مثقل وحزن عميق، قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو الدور الذي أعتز به واحترمه منذ سنوات، لقد تعلمت كثيرًا وبكيت كثيرًا وضحكت كثيرًا معكم جميعًا طوال هذه الرحلة التي ستظل دائمًا في قلبي».

وأضافت صبري: «منذ 13 عامًا، أصبحت جزءًا من الأسرة الكبيرة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، جزءًا من مهمة عظيمة ونبيلة، وأنا فخورة بذلك، لقد رأيت طوال هذه السنوات كيف كرس رجال ونساء شجعان في جميع أنحاء العالم حياتهم لخدمة الآخرين، ولهذا السبب، أكنّ لهم حبًا واحترامًا عميقين».