كندة علوش تدعم أهل غزة: ألم الأطفال ودموعهم أصعب امتحانات العالم الوحشي

تواصل الفنانة كندة علوش دعم الأشقاء في فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف قطاع غزة منذ نحو شهر ونصف، وذلك عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

وكتبت كندة علوش عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «ألم الأطفال ودماءهم ودموعهم هو أصعب امتحانات هذا العالم الوحشي، ‏شلال ألم لا يتوقف مهما حاولنا الاحتيال على التمعن في الصور ومهما حاولنا منع عقولنا من الاستغراق في التفكير في ألمهم وتخيل معاناتهم ومعاناة ذويهم، ‏يارب فلينتهي هذا المشهد القاسي فقد تعبوا وتعبنا ولا أمل في أي حراك حقيقي لإيقاف هذه المأساة غزة»‬⁩.

كندة علوش تدعم أهل غزة

ودعمت كندة علوش قبل أيام أهل غزة عبر حسابها على «X»، قائلة: «ماذا بعد، ننتظر نهاية الأحداث ولا تأتي، نشاهد الحدث من وراء الشاشات، نسمع صراخ الأمهات وبكاء الأطفال ولا نستطيع مد يد العون ولا المواساة، الألم يأخذ أشكالا مختلفة كل يوم لكنه يأبى أن يفارق القلوب، نخاف أن نعتاد الأمر أو أن نعود للانغماس في حياتنا اليومية هربا من الكآبة، ما العمل، نمر على الصور والأخبار نريد أن نكون فاعلين ولكن لا سبيل لذلك».