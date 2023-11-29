نقل أمير الكويت إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأربعاء، بتعرض الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، لوعكة صحية طارئة دخل على أثرها المستشفى، موضحة أن حالته مستقرة.

وكتبت الوكالة نقلا عن وزير الديوان الأميري الكويتي، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة من أجل تلقي العلاج اللازم بجانب إجراء فحوصات طبية، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين

وفي سياق منفصل، كان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز بلاده باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.