«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من شبورة ضبابية على الطرق السريعة اليوم

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة المواطنين في المحافظة من شبورة ضبابية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع اضطراب في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إن الأرصاد أكدت وجود الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، والتي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد تكشف طقس الإسماعيلية غدا

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ إنه يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف نهارا على محافظة الإسماعيلية، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على الإسماعيلية اليوم 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

وأضاف البيان "تبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر لذا ينصح ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا وخاصة عند الخروج".

الأرصاد: استقرار في طقس اليوم

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ إن طقس اليوم الأربعاء يشهد استقرارا فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مشيرا إلى أن السماء تتزين خلال نهار يوم غد بالريش المدارى وما هو إلا سحب عالية غير مؤثرة تضفي منظرا جميلاً.