الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة بالضفة الغربية

اقتحم الاحتلال الإسرائيلي حي جبل الطويل في مدينة البيرة بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد استعادة 110 محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي: «كانت لنا مفاوضات صعبة من أجل إطلاق سراح المحتجزين».

واستطرد: «سنبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ المحتجزين»، لافتاً إلى أنَّ قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة سقط في هجوم 7 أكتوبر.

وأكد «نتنياهو»، أنَّ القتال مستمر وتم توجيه جيش الاحتلال بمواصلة الضغط العسكري