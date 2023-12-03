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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة بالضفة الغربية

كتب:

محمد عزالدين
01:30 ص | الأحد 03 ديسمبر 2023
الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم الاحتلال الإسرائيلي حي جبل الطويل في مدينة البيرة بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد استعادة 110 محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي: «كانت لنا مفاوضات صعبة من أجل إطلاق سراح المحتجزين».

واستطرد: «سنبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ المحتجزين»، لافتاً إلى أنَّ قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة سقط في هجوم 7 أكتوبر.

وأكد «نتنياهو»، أنَّ القتال مستمر وتم توجيه جيش الاحتلال بمواصلة الضغط العسكري

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