إلهام شاهين توجه الشكر لـ«المتحدة» على إبرام اتفاقية «1000 حلقة دراما باللغة الهندية»

أبرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اتفاقا أوليا لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية، في جميع أنحاء العالم.

إلهام شاهين: أنا متابعة جيدة للسينما الهندية.. وأحب كل ما تقدمه

من جهتها، قالت الفنانة إلهام شاهين، تعليقا على «اتفاقية 1000 حلقة دراما باللغة الهندية»، إنَّها متابعة جيدة لـ السينما الهندية وتحب كل ما تقدمه «بوليوود»، خاصةً في ظل التطور الرهيب الذي شهدته، من صناعة قوية وتناول للموضوعات، مضيفةً: «أجيال جديدة أتت تقدم صناعة سينمائية من أروع ما يكون، سواء الدراما أو غيرها».

وأكدت في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنها سعيدة للغاية بهذا التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهند، متوجهة بالشكر إلى عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إبرامه هذا الاتفاق مع دولة «حقيقي بنحبها».

الهند دولة متقدمة في صناعة السينما

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: «الهند دولة متقدمة في السينما، والاتفاق من شأنه أن يفتح أبوابا واسعة على الأعمال المصرية، خاصة مع كبر تعداد وحجم الهند.. جمهور عريض ومتنوع يمثل قارة بأكملها.. شبه القارة الهندية.. ومجتمعات هندية منتشرة في أرجاء المعمورة.. ما يعد انتشار عظيم للفن المصري في العالم، فالإتفاقية رائعة وأنا سعيدة بها للغاية ونكرر الشكر للمتحدة على جهودها».

واستطردت: «حاجة تفرحنا وسط أخبار صعبة ومتعبة نسمعها طوال الوقت، حاجة كبيرة تفرح حقيقة خلال هذه المرحلة، وبشرة خير وتفاؤل لعام جديد على مصر وكل الخير للبلد وللفن المصري».