إلهام شاهين تهنئ كريم عبد العزيز بجائزة أحسن ممثل في «المصري الأمريكي للسينما»

هنأت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الفنان كريم عبد العزيز لحصوله على جائزة أحسن ممثل في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

إلهام شاهين تشيد بكريم عبد العزيز

ونشرت إلهام شاهين مجموعة صور من المهرجان: «مبروك ختام دورة المخرج السوري العالمي مصطفي العقادو النجم المصري العظيم أحمد زكي رحمة الله عليهما.. أسعدونا بفنهم الجميل ومبروك جائزة أحسن ممثل للنجم الرائع صديقي العزيز كريم عبد العزيز عن فيلم بيت الروبي.. شعار المهرجان فلسطين في القلب».

إلهام شاهين تشكر المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

وجهت إلهام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الشكر لإدارة مهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون: «شكرا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.. وشكرا لرئيس المهرجان أ. صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة في حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة والألم الذي نعيشه جميعا.. وشكرا على اختيارك فيلم الافتتاح عن شيرين أبوعاقلة الإعلامية الفلسطينية التي اغتالتها أيادي الاحتلال الإسرائيلي الغادر.. الفيلم صرخة ألم ووجع على كل شهدائنا.. شكرا للجالية العربية اللذين شاركوا فناني مصر لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكرا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي».