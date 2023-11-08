إلهام شاهين ترفع علم مصر في أمريكا: «تحيا مصر أم الدنيا»

شاركت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا لها في المهرجان المصري للسينما والفنون في أمريكا، وهي ترفع علم مصر.

ونشرت إلهام شاهين الصور، وعلقت عليها قائلة: «تحيا مصر أم الدنيا».

إلهام شاهين تشكر إدارة مهرجان المصري الأمريكي

شكرت الفنانة إلهام شاهين إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

ونشرت «شاهين»، صورة من المهرجان وقالت: «شكرا للمهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون.. شكرا لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة فى حب ودعم فلسطين، رغم كل الظروف الصعبة والألم الذي نعيشه جميعا.. شكرا على اختيارك فيلم الافتتاح عن شيرين أبوعاقلة الإعلاميه الفلسطينية التي اغتالتها أياد الاحتلال الصهيوني الغادر.. الفيلم صرخة ألم ووجع على كل شهدائنا.. شكرا للجالية العربية الذين شاركوا فنانين مصر، لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكرا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي».