عاجل.. عقوبة من كاف ضد الأهلي.. قرار منتظر

كشف مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن هناك عقوبة منتظرة ضد النادي الأهلي بعد التعادل أمام يانج أفريكانز 1/1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «حسب لائحة العقوبات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، يعاقب كل فريق بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دولار في حال أشعل جماهيره الشماريخ وهو ما حدث من جانب جماهير القلعة الحمراء خلال مباراة يانج أفريكانز، وهذه العقوبة تكررت كثيرا من قبل على العديد من الأندية ومن بينها النادي الأهلي».

ولا يسمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باستخدام الشماريخ في المدرجات، وفي حال حدث ذلك يتم توقيع عقوبة ضد النادي الذي أشعل جماهيره الشماريخ.

الأهلي تعرض لنفس العقوبة من قبل

وكان النادي الأهلي تعرض لعقوبات خلال الموسم الماضي بسبب الجماهير وإشعال الشماريخ.

وفي نفس مجموعة النادي الأهلي نجح فريق ميدياما الغاني في الفوز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتصدر الأهلي المجموعة برصيد 4 نقاط وفي المركز الثاني بلوزداد بثلاثة نقاط وفي المركز الثالث ميدياما الغاني بذات الرصيد، وفي المركز الأخير يانج أفريكانز بنقطة وحيدة.