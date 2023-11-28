عاجل| جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وفوز بيراميدز

يستعرض «الوطن سبورت»، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء اليوم الأول من مباريات الجولة السابعة، والذي شهد إقامة مباراتين مساء اليوم الثلاثاء.

ترتيب الدوري المصريوجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز - 16 نقطة - 7 مباريات

2- الأهلي - 14 نقطة - 6 مباريات

3- فيوتشر 12 نقطة - 6 مباريات

4- زد - 12 نقطة - 6 مباريات

5- الاتحاد السكندري - 11 نقطة - 6 مباريات

6- إنبي - 10 نقاط - 6 مباريات

7- طلائع الجيش - 10 نقاط - 6 مباريات

8- الجونة - 9 نقاط - 6 مباريات

9- سموحة - 9 نقاط - 7 مباريات

10- المصري البورسعيدي - 9 نقاط - 6 مباريات

11- الزمالك - 8 نقاط - 6 مباريات

12- بلدية المحلة - 8 نقاط - 5 مباريات

13- سيراميكا كليوباترا - 7 نقاط - 6 مباريات

14- الإسماعيلي - 4 نقاط - 7 مباريات

15- فاركو - 4 نقاط - 6 مباريات

16- الداخلية - 4 نقاط - 6 مباريات

17- البنك الأهلي - 3 نقاط - 6 مباريات

18- المقاولون العرب - نقطتين - 6 مباريات.

وشهد اليوم، فوز بيراميدز على الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي، بينما تعثر الأهلي بالتعادل السلبي أمام سموحة.

ويفشل الأهلي، للمباراة الثانية على التوالي في تحقيق الفوز في دوري NILE، إذ أنه كان قد تعادل في المباراة الماضية أمام الجونة.