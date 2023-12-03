في 5 خطوات.. كيف يدلي الناخب بصوته بشكل صحيح؟

يعتبر حق الانتخاب من الحقوق المهمة التي يتوجب على جميع المواطنين أداؤها لاسيما الانتخابات الرئاسية، ونرصد لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة للإدلاء بالأصوات، وفقا للكتاب الاسترشادي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات وجاءت كالتالي:

1- بدء عملية التصويت

- السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول، وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.

- يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

- كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

2 - التوقيع في كشف الناخبين

- يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

- يوقع الناخب بخطه أو بصمته - مرة واحدة - في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

3- يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

4- يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

5- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري.